Существуют ли четырехугольники имеющие три острых угла?
Алгебра
Существуют ли четырехугольники имеющие три острых угла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет,просто попробуй это нарисовать,не получиться
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