Существуют ли четырехугольники имеющие три острых угла?

Алгебра
Существуют ли четырехугольники имеющие три острых угла?
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Автор: Гость
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Гость:
Нет,просто попробуй это нарисовать,не получиться 
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