1.Лошадь бежит рысью. Вода бежит ручьями. - В первом случае в прямом, во втором - в пе??еносном. 2.У моего друга мягкий характер. На столе лежит мягкий хлеб. - В первом случае - в переносном, во втором - в прямом. 3.Горят в...

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1.Лошадь бежит рысью. Вода бежит ручьями. - В первом случае в прямом, во втором - в пе??еносном. 2.У моего друга мягкий характер. На столе лежит мягкий хлеб. - В первом случае - в переносном, во втором - в прямом. 3.Горят в печи дрова. С холоду щёки горят. - В первом случае - в прямом, во втором - в переносном. 4.На стене висит ковёр. Красив белоснежный ковёр зимы - В первом случае - в прямом, во втором - в переносном.

Автор: Гость