Почему жидкость сохраняет свой объем но не сохраняют форму

Физика
Почему жидкость сохраняет свой объем но не сохраняют форму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что это жидкость растекается нельзя придать форму тому чего нет
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