Сочинение рассказ про кота

Гость: Гость:

Моего кота зовут (имя) , он очень красивый и умный. (имя) пьёт молочко из блюдечко и очень любит свежую рыбу. Он очень сильно боится пылесос, и поэтому когда мама пылесос в комнате (имя) убегает под кровать. Я очень люблю своего котёночка.