Сочинение рассказ про кота
Литература
Сочинение рассказ про кота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моего кота зовут (имя) , он очень красивый и умный. (имя) пьёт молочко из блюдечко и очень любит свежую рыбу. Он очень сильно боится пылесос, и поэтому когда мама пылесос в комнате (имя) убегает под кровать. Я очень люблю своего котёночка.
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