Средний вес новорожденного ребенка 3 кг 400 г. Если у ребенка курит отец, то его вес будет меньше среднего на 119 г, если курит мать - меньше на 255 г. Определите, сколько процентов теряет в весе новорожденный, если а) курит от...

Математика

Средний вес новорожденного ребенка 3 кг 400 г. Если у ребенка курит отец, то его вес будет меньше среднего на 119 г, если курит мать - меньше на 255 г. Определите, сколько процентов теряет в весе новорожденный, если а) курит отец б) курит мать в) курят оба.

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