Средний вес новорожденного ребенка 3 кг 400 г. Если у ребенка курит отец, то его вес будет меньше среднего на 119 г, если курит мать - меньше на 255 г. Определите, сколько процентов теряет в весе новорожденный, если а) курит от...

Математика
Средний вес новорожденного ребенка 3 кг 400 г. Если у ребенка курит отец, то его вес будет меньше среднего на 119 г, если курит мать - меньше на 255 г. Определите, сколько процентов теряет в весе новорожденный, если а) курит отец б) курит мать в) курят оба.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2% б) 3% в) 6% вот мой ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение рассказ про кота
Ответить
Қазақ тiлi
Мәтіннен қарамен жазылған сөздерді теріп жазып етіске қатысты жұрнақтарын белгі??еңдер. Вот глаголы : Берілген Тебілген Жайылды
Ответить
Физика
Система отсчета связана с движущимся поездом. В каком случае такую систему отсчета можно считать инерциальной? Даю 11 баллов
Ответить
Обществознание
Что является лишним в ряду? лишнее слово подчеркните и обьясните ,почему вы так ре??или дыхание питание общение движение воспроизведение рода
Ответить
Литература
Помогите с номером 3 срочно плиз
Ответить