Помогите пожалуйста надо здесь найти словосочетание
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Помогите пожалуйста надо здесь найти словосочетание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семь дней, первый день, день второй, два кота, восемь лапок, два хвоста. Вроде всё правильно))
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