Помогите пожалуйста надо здесь найти словосочетание

Русский язык
Помогите пожалуйста надо здесь найти словосочетание
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семь дней, первый день,  день второй,  два кота,  восемь лапок, два хвоста. Вроде всё правильно))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Объем углекислого газа полученного при сгорании 10 л метана в 20 л кислорода равен
Ответить
Математика
Для школьной библиотеки закупили словари и учебники на 7000 руб. за словари заплати??и 13 соток всех денег Сколько стоили учебники
Ответить
Русский язык
Подчеркнуть орфограммы в слове луч,тьма,грязь
Ответить
Математика
Средний вес новорожденного ребенка 3 кг 400 г. Если у ребенка курит отец, то его вес будет меньше среднего на 119 г, если курит мать - меньше на 25...
Ответить
Литература
Сочинение рассказ про кота
Ответить