Объем углекислого газа полученного при сгорании 10 л метана в 20 л кислорода равен
Химия
Объем углекислого газа полученного при сгорании 10 л метана в 20 л кислорода равен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10L 20L xL CH4+ 2O2 =CO2+2H2O 22.4L 44.8L 22.4L vCH4=10/22.4=0.446mol vO2=20/44.8=0.446mol vCH4=vO2 x=10·22.4/22.4=10L
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