Для школьной библиотеки закупили словари и учебники на 7000 руб. за словари заплати??и 13 соток всех денег Сколько стоили учебники

Математика

Для школьной библиотеки закупили словари и учебники на 7000 руб. за словари заплати??и 13 соток всех денег Сколько стоили учебники

Автор: Гость