Для школьной библиотеки закупили словари и учебники на 7000 руб. за словари заплати??и 13 соток всех денег Сколько стоили учебники
Математика
Для школьной библиотеки закупили словари и учебники на 7000 руб. за словари заплати??и 13 соток всех денег Сколько стоили учебники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13*100=1300р стоили словари 7000-1300=5700р стоили учебники
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