Помогите пожалуйста на писать соченение .На тему (Владимир Дубровский благородны?? разбойник )План ! 1 История молодого Дубровского . а ) жизнь в Петербурге . б) отношение к отцу в )реакция на смерть отца . 2 Дубровский б...

Литература

Помогите пожалуйста на писать соченение .На тему (Владимир Дубровский благородны?? разбойник )План ! 1 История молодого Дубровского . а ) жизнь в Петербурге . б) отношение к отцу в )реакция на смерть отца . 2 Дубровский благородный разбойник . а)решение отомстить б) смерть прикащиков в пожаре в ) слухи о великом разбойнике г)обьяснение с Машей . 3 Отезд в заграницу . 4 Моё отношение к Дубровскому .

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