Помогите пожалуйста на писать соченение .На тему (Владимир Дубровский благородны?? разбойник )План ! 1 История молодого Дубровского . а ) жизнь в Петербурге . б) отношение к отцу в )реакция на смерть отца . 2 Дубровский б...
Литература
Помогите пожалуйста на писать соченение .На тему (Владимир Дубровский благородны?? разбойник )План ! 1 История молодого Дубровского . а ) жизнь в Петербурге . б) отношение к отцу в )реакция на смерть отца . 2 Дубровский благородный разбойник . а)решение отомстить б) смерть прикащиков в пожаре в ) слухи о великом разбойнике г)обьяснение с Машей . 3 Отезд в заграницу . 4 Моё отношение к Дубровскому .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу дать только некоторые детали:Дубровский несмотря на свои увлечения в Санкт Петербурге,беспокоится о здоровье своего отца,узнав о потрясной вести приезжает в Кистеневку,боясь,что не успеет застать отца в живых. Когда отец умер,Владимир не хочет чтобы его наследство переходило в руки чужим людям и хочет отомстить троекурову.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В парке поставили 15 синих и 9 зеленых скамеек.сколько скамеек поставили в парке. сколько действий надо выполнить, что бы решить задачу двумя спосо...
Русский язык
Составьте и запишите предложения со словами прости(те) извини(те) будь(те) добры пожалуйста .Выделите эти слова запятыми . Будут ли отличатся предл...
Информатика
1)сортировкой записей называют: 1-процесс поиска наибольшего и наимененьшего эле??ентов массива. 2-упорядочения полей по значениям одной записи...
Математика