Помогите пожалуйста нам задали написать рассказ о путешественник е пришедшего в ??ород
История
Помогите пожалуйста нам задали написать рассказ о путешественник е пришедшего в ??ород
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды в далеком прошлом был город.В нём было очень красиво,на высоких домах висели большие телевизоры а на них показывали новости и объявления.Мне очень понравился этот город.
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