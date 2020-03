Помогите,пожалуйста написать коротенькую сказку про волшебную варежку на англий??ком с переводом для 4 класса

Гость: Гость:

В одном северном городе жила-была девочка Таня. Она была очень доброй девочкой. В её городе большую часть года была зима. Таня очень сильно хотела оказаться в теплой стране, у моря, на горячем песочке, поплавать с дельфинами, забраться на самую высокую пальму.Однажды на прогулке девочка потеряла свои варежки, присела на скамеечку и замечталась. Сама не заметила, как заснула. Вдруг её разбудил чей-то голос:– Девочка, ты можешь мне помочь? – спросила Таню незнакомая старушка.Таня помогла бабушке донести сумки до её дома. Старушка в благодарность подарила девочке красивые, теплые варежки. Таня натянула рукавички и от радости захлопала в ладошки. Вдруг варежки моргнули глазками и спросили:– Что ты желаешь девочка? Мы можем исполнить три твоих желания.Таня рассказала им о своей мечте. Закрыла глаза, сосчитала до трех и очутилась на берегу безбрежного, голубого моря.Она целый день купалась, загорала, строила замки из песка. Вдруг Таня услышала шум, пригляделась и увидела, как браконьеры вытаскивают дельфина из сетей. Не раздумывая, девочка натянула рукавички и хлопнула три раза. Моргнув глазками, рукавички спросили:– Что желаешь девочка? По просьбе Тани дельфин оказался на свободе. Девочка и дельфин подружились. Они долго плавали в море, ныряли, играли. Даже побывали у большого Синего кита. Кит показал девочке, как пускает фонтаны и прокатил на хвосте.Когда Таня вернулась на берег, то была очень огорчена. На берегу стояла машина полная клеток с обезьянками. Она не раздумывая, натянула рукавички и хлопнула три раза. Рукавички моргнули глазками и сказали:– Слушаем твое желание, но оно будет последним.Девочка попросила выпустить обезьянок на волю.В благодарность обезьянки взяли Таню в джунгли. Они вместе качались на лианах, прыгали по ветвям. Побывали на самой высокой пальме и подарили девочке самый большой кокосовый орех. А когда вернулись к морю, уже наступил вечер, Таню ждала дома мама. Девочка закрыла глаза, сосчитала до трех и оказалась возле своего дома.Перевод на Английский:In one Northern town there lived a girl Tanya. She was a very kind girl. In her city for most of the year was winter. Tanya really wanted to be in a warm country, near the sea, on the hot sand, swim with dolphins, climb the tallest palm tree. One day on a walk, the girl lost your mittens, sat down on a bench and daydreaming. She did not notice how fell asleep. Suddenly she was awakened by a voice: – Girl, can you help me? – Tanya asked the unknown old woman. Tanya helped my grandmother to bring the bags to her house. The old lady in gratitude gave the girl a beautiful, warm mittens. Tanya pulled on gloves and with joy clapped her hands. Mittens suddenly blinked eyes and asked: – What do you want the girl? We can fulfill your three wishes. Tanya told them about his dream. He closed his eyes, counted to three and found himself on the shore of the boundless, blue sea. She spent the whole day swimming, sunbathing, building sand castles. Suddenly, Tania heard a noise, looked and saw how the poachers get Dolphin from the nets. Without hesitation, the girl pulled on gloves and clapped three times. Batting eyes, gloves said: What are you a girl? At the request of Tanya Dolphin was free. The girl and the Dolphin became friends. They sailed into the sea, dived, played. Even visited the big Blue whale. Keith showed the girl, spouting and rolling on the tail. When Tanya returned to the shore, was very upset. On the shore there was a car full of cages with monkeys. She did not hesitate, pulled on gloves and clapped three times. Mittens blinked eyes and said: – Listen to your wish, but it will be the last. The girl asked to release the monkeys into the wild. In gratitude, the monkey took Tanya in the jungle. Together they swung on vines, jumped over the branches. Visited the palm tree and gave the girl the biggest coconut. And when I got back to the sea, it was already dark, Tanya waited at home mom. The girl closed her eyes, counted to three, and was near his home.