Кол-во опер, месс и симфоний, список. Моцарт, Вольфганг Амадей

Музыка
Кол-во опер, месс и симфоний, список. Моцарт, Вольфганг Амадей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Должно быть верно, я сомневаюсь!!!    1. Опера "Дон Жуан" (1787 год)2. Опера "Идоменей" (1781 год)3. Опера-буфф "Мнимая садовница" (1774-75 годы)4. Опера "Волшебная флейта" (1791 год) 5. Музыкальная комедия «Директор театра» (1786 год) 6. Месса "Реквием" (1791 год)7. Симфония №41 "Юпитер" (1788 год)8. Симфония "Парижская" (1778 год)9. Симфония №36 "Линская" (1783 год)10. Симфония №38 «Пражская» (1786 год)
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