Помогите пожалуйста написать сочинение на тему күз көрінісі на казахском
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста написать сочинение на тему күз көрінісі на казахском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куз дин кориниси тамаша кз аякталып бара жатыр кузде бари адеми жапырактар сапсары куз дин кориниси тамаша
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