Помогите пожалуйста написать сочинение на тему: "Профессия родителей", если мама работает техником БТИ
Обществознание
Помогите пожалуйста написать сочинение на тему: "Профессия родителей", если мама работает техником БТИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любая профессия-это труд.Тем более , учитель-это очень трудная,но низкооплачиваемая работа.Учителями становятся лишь , те люди , которые любят не деньги извините грести лопатой, а это лишь высокоинтеллектуалы ....... а дальше по вкусу могу дальше , но если хочешь
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