Помогите пожалуйста написать сочинение на тему: "Профессия родителей", если мама работает техником БТИ

Гость: Гость:

Любая профессия-это труд.Тем более , учитель-это очень трудная,но низкооплачиваемая работа.Учителями становятся лишь , те люди , которые любят не деньги извините грести лопатой, а это лишь высокоинтеллектуалы ....... а дальше по вкусу могу дальше , но если хочешь