Помогите пожалуйста написать сочинение о городе Кокшетау на казахском языке 5 предложений с переводом я вас умоляю очень срочно нужно!
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста написать сочинение о городе Кокшетау на казахском языке 5 предложений с переводом я вас умоляю очень срочно нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кокшетау мен ушин ен адеми кала.кокшетауда кишкене ауылдар оте коп. кокшетау кок аспан жане тауларды билдиреди. кокшетауда таулар оте коп, таулары узын ари адеми . маган кокшетау каласы унайды
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