Помогите пожалуйста написать сочинение о городе Кокшетау на казахском языке 5 предложений с переводом я вас умоляю очень срочно нужно!

Қазақ тiлi

Помогите пожалуйста написать сочинение о городе Кокшетау на казахском языке 5 предложений с переводом я вас умоляю очень срочно нужно!

Автор: Гость