Помогите пожалуйста! Напишите описание балерины. Заранее спасибо))
Музыка
Помогите пожалуйста! Напишите описание балерины. Заранее спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Балерины, которые занимаются этим делом профессионально, посвящают этому процессу всю свою жизнь. В связи с чем, они вынуждены сталкиваться с постоянными физическими нагрузками. Именно по этой причине, девушки должны быть легонькими и всегда стройными.Всю жизнь балерина занимается и репетирует, ежедневные занятия нельзя прекращать. Даже самые знаменитые танцовщицы и танцовщики, каждый день несколько часов проводят у балетного станкаНо когда они выходят на сцену, красота и легкость их движений завораживает и восхищает зрителей.
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