Помогите пожалуйста напишите решения что получиться
Математика
Помогите пожалуйста напишите решения что получиться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х - 5 и -3х + 16. 2х - 5 - (-3х) + 16 = 2х - 5 + 3х +16 = 5х + 11. Ответ: 5х + 11.
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