Помогите пожалуйста номер 133 ( ипереведите задание пожалуйста)

Гость: Гость:

Перевод: 1) Ты ходишь в школу? 2) Откуда ты? (город, страна) 3)Ты ходишь в школу каждый день? 4) Сколько уроков у тебя каждый день? 5) Какие иностранные языки ты изучаешь в школе? 6) Сколько уроков Английского у тебя в неделю? 7) Ты хорошо разговариваешь на английском? 8) Ты читаешь книги на английском? 9) Ты смотришь английские фильмы? 10) Что насчет песен на английском А потом, ты просто отвечаешь на вопросы