Помогите пожалуйста номер 133 ( ипереведите задание пожалуйста)
Английский язык
Помогите пожалуйста номер 133 ( ипереведите задание пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевод: 1) Ты ходишь в школу? 2) Откуда ты? (город, страна) 3)Ты ходишь в школу каждый день? 4) Сколько уроков у тебя каждый день? 5) Какие иностранные языки ты изучаешь в школе? 6) Сколько уроков Английского у тебя в неделю? 7) Ты хорошо разговариваешь на английском? 8) Ты читаешь книги на английском? 9) Ты смотришь английские фильмы? 10) Что насчет песен на английском А потом, ты просто отвечаешь на вопросы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
На почте продаются 10 видов конвертов и 7 видов марок. У Маши есть 60 знакомых. Она хо??ет каждому послать письмо, чтобы при этом любые 2 письма не...
Математика
Физика
Решите пожалуйста, а то я в физике вообще не шарю 1. Установите желоб под малым углом к горизонту, подложив под один его конец тонкую книгу или ...
Биология