Подготовить рассказ об одной птице

Гость: Гость:

Журавль: Журавль очень любит есть лягушек и стоять на одной ноге меня заинтересовала эта птица,потому что у него красный клюв и тонкие ноги.Ещё эта птица умеет летать.Журавли некоторых видов занесины в всеминародную красную книгу.