Подготовить рассказ об одной птице

Литература
Подготовить рассказ об одной птице
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Журавль: Журавль очень любит есть лягушек и стоять на одной ноге меня заинтересовала эта птица,потому что у него красный клюв и тонкие ноги.Ещё эта птица умеет летать.Журавли некоторых видов занесины в всеминародную красную книгу.
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