Помогите пожалуйста номер 236. Заранее спасибо!!)))

Математика
Помогите пожалуйста номер 236. Заранее спасибо!!)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.1/3+1/4+1/5+1/6=   (20+15+12+10)/60=57/60=19/20 2.1-19/20=1/20(составляют6 цветков) 3.6:(1/20)=6·20=120(всего цветов)
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