Помогите пожалуйста номер 5 желательно с краткой запись,решение, ответ
Математика
Помогите пожалуйста номер 5 желательно с краткой запись,решение, ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21100-14300=6800 км Ответ: на 6800 км путь через Красное море длиннее, чем Северный Ледовитый океан
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