Помогите с примером :( -(-5/6)-2
Математика
Помогите с примером :( -(-5/6)-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-(5/6)-2=5/6-2=-2 5/6
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