Сочинения русских и зарубежных композиторов (12 примеров: название+автор0
Музыка
Сочинения русских и зарубежных композиторов (12 примеров: название+автор0
Ответ(ы) на вопрос:
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Р. Шуман " Первая утрата " , " Охотничья песенка " . Моцарт Симфония номер 40 . Чайковский " Болезнь куклы " . Бетховен Симфония номер 5 .
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