Помогите пожалуйста, номер 761(все буквы)

Математика
Помогите пожалуйста, номер 761(все буквы)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 8/9 > 3 7/12  [ 4 8/9 - 3 7/12 = 4 32/36 - 3 21/36 = 1 11/36 ] [ 4 8/9 + 3 7/12 = 4 32/36 + 3 21/36 =  7 53/36 = 7 + 53/36 = 7 + 1 17/36 = 8 17/36 ]
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