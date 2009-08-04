Помогите пожалуйста нужно к завтрашнему дню. Составить 5 вопросов по трудовому до??овору.

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1. Вопрос: С работником было заключено дополнительное соглашение о расторжении трудового договора по соглашению сторон с 06.08.2009. Однако04.08.2009 работник ушел на больничный. Вправе ли работодатель расторгнуть с данным работником трудовой договор 06.08.2009?Ответ: В указанном случае работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с работником с даты, указанной в дополнительном соглашении к трудовому договору. 2. Вопрос: Вправе ли руководитель предприятия отказать работнику в расторжении трудового договора по соглашению сторон? Ответ: ТК РФ ответа на этот вопрос не дает. В ст. 78 ТК РФ говорится, что трудовой договор может в любое время расторгнут по соглашению сторон. 3. Вопрос: Работник является материально ответственным лицом. В дополнительном соглашении о расторжении трудового договора была указана дата с учетом времени, необходимого для передачи товарно-материальных ценностей, однако работник в этот период болел и не успел осуществить передачу ценностей до названной даты. Вправе ли работодатель перенести дату расторжения договора, указанную в соглашении?Ответ: Любое изменение условий дополнительно­го соглашения о расторжении трудового договора воз­можно лишь по взаимной договоренности и оформля­ется отдельным соглашением. 4. Вопрос: Если заключен срочный трудовой договор на два года, имеет ли право работник расторгнуть его по собственному желанию досрочно? 5. Вопрос: Значительное уменьшение объемов производства в организации, вызванное экономическим кризисом, повлекло за собой необходимость сокращения численности работников. В одном из структурных подразделений организации работают двое мужчин (каждый содержит двух несовершеннолетних детей и неработающих жен), а также дочь полковника, уволенного с военной службы, поступившая на работу впервые после окончания института. Указанные лица имеют равную производительность труда. Кого из перечисленных лиц следует сократить?Ответ: Согласно п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового ко­декса РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае сокращения численности или штата работников организации. Ответ: Да, работник вправе расторгнуть срочный трудовой договор по собственному желанию.