Помогите пожалуйста.Опишите пословицы,поговорки.1 Месяц светит,да не … .2 Сначала ??одумай,а потом … .3 Кто тонет,тот и за половинку … .4Скучен день до вечера,если делать … .5 За всё браться—ничего не … .6Мало хотеть,надо … . К...

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Помогите пожалуйста.Опишите пословицы,поговорки.1 Месяц светит,да не … .2 Сначала ??одумай,а потом … .3 Кто тонет,тот и за половинку … .4Скучен день до вечера,если делать … .5 За всё браться—ничего не … .6Мало хотеть,надо … . Какие ещё пословицы вы знаете?

Автор: Гость