Помогите пожалуйста.Опишите пословицы,поговорки.1 Месяц светит,да не … .2 Сначала ??одумай,а потом … .3 Кто тонет,тот и за половинку … .4Скучен день до вечера,если делать … .5 За всё браться—ничего не … .6Мало хотеть,надо … . К...
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Помогите пожалуйста.Опишите пословицы,поговорки.1 Месяц светит,да не … .2 Сначала ??одумай,а потом … .3 Кто тонет,тот и за половинку … .4Скучен день до вечера,если делать … .5 За всё браться—ничего не … .6Мало хотеть,надо … . Какие ещё пословицы вы знаете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Месяц светит, да не греет 2. Сначала подумай,а потом говари 3.Кто тонет,тот и за половинку хватается 4.Скучен день до вечера, если делать нечего 5.За все браться-ничего не сделать 6.Мало хотеть,надо делать.
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