Помогите пожалуйста переведите срочно кiтапты коптеген адамдар кез келген адамга беруге болатын ен кенiнен тараган сыйлык деп есептейдi

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста переведите срочно кiтапты коптеген адамдар кез келген адамга беруге болатын ен кенiнен тараган сыйлык деп есептейдi
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Гость:
Капыца,чайник,кочка,как,малина,красивый,берег,говорить,пошли,хорошо,игра,мир,одинадцать
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