Помогите пожалуйста! Почему в древности Египет называли даром Нила ?
История
Помогите пожалуйста! Почему в древности Египет называли даром Нила ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы Нил не разливался и не приносил на поля воду и ил, то египтяне не смогли бы создать сильное и богатое государство. Поэтому в древности и говорили: "Египет - дар Нила".
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