Помогите пожалуйста!ПОДЧЕРКНУТЬ ТВЕРДЫЕ СОГЛАСНЫЕ. КРАСИВЫЙ-ПРЕКРАСНЫЙ, МЕСЯЦ-ЛУНА БАГАЖ-ВЕЩИ ВЕТЕР-УРАГАН ДРУГ-ТОВАРИЩ БРОСАТЬ-КИДАТЬ БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ СЛАДКИЙ-ГОРЬКИЙ ГОРЯЧИЙ - ХОЛОДНЫЙ ЗЛО-ДОБРО ЛАСКА МЕСЯЦ ПОЧКИ ПЕ...
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Помогите пожалуйста!ПОДЧЕРКНУТЬ ТВЕРДЫЕ СОГЛАСНЫЕ. КРАСИВЫЙ-ПРЕКРАСНЫЙ, МЕСЯЦ-ЛУНА БАГАЖ-ВЕЩИ ВЕТЕР-УРАГАН ДРУГ-ТОВАРИЩ БРОСАТЬ-КИДАТЬ БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ СЛАДКИЙ-ГОРЬКИЙ ГОРЯЧИЙ - ХОЛОДНЫЙ ЗЛО-ДОБРО ЛАСКА МЕСЯЦ ПОЧКИ ПЕНОЧКА
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Гость:
Вот^-^ удачи тебе))))
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