Сочинение про осень на чувашском можно и на русском
Другие предметы
Сочинение про осень на чувашском можно и на русском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень. Жёлтый пейзаж за моим окном. Осень моё любимое время года. Осень - это не только жёлтые листочки, но и горячий чай около камина. Осень - это когда мальчики и девочки собираются идти в первый класс. А люди даже не замечают всего этого. Осень ты красива!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Русский язык
Ходили ходики,будильники будили,часовой час часов часовщику,кукушка куковать,старушка старику. нужно поставить рядом с каждой соответствующую орфог...
Русский язык
Помогите пожалуйста определить склонения и падежи. Я люблю бродить по лесу (? скл, ? падеж)поздней осенью (? скл, ? падеж). Кусты (? скл, ? пад...