Сочинение про осень на чувашском можно и на русском

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Сочинение про осень на чувашском можно и на русском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень. Жёлтый пейзаж за моим окном. Осень моё любимое время года. Осень - это не только жёлтые листочки, но и горячий чай около камина. Осень - это когда мальчики и девочки собираются идти в первый класс. А люди даже не замечают всего этого. Осень ты красива!
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