Помогите пожалуйста!!! Причины участия в Крестовых походах -крестьян -рыцарей -Королей и аристократов -купцов -католической церкви

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Помогите пожалуйста!!! Причины участия в Крестовых походах -крестьян -рыцарей -Королей и аристократов -купцов -католической церкви

Автор: Гость