Помогите пожалуйста!!! Причины участия в Крестовых походах -крестьян -рыцарей -Королей и аристократов -купцов -католической церкви
История
Помогите пожалуйста!!! Причины участия в Крестовых походах -крестьян -рыцарей -Королей и аристократов -купцов -католической церкви
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Гость:
Голод, желание расширить земли, желание папы римского расширить власть
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