Помогите пожалуйста решить кросворд 1 геометрическая фигура 2один из видов четырехугольников 3прибор для измерения кглов 4сторона грани паралелепипеда 5величина 6 знак математическогодействия 7еденица измерения времени ...

Математика

Помогите пожалуйста решить кросворд 1 геометрическая фигура 2один из видов четырехугольников 3прибор для измерения кглов 4сторона грани паралелепипеда 5величина 6 знак математическогодействия 7еденица измерения времени 8 еденицаизмериния площади 9 результат вычитания я

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