Помогите пожалуйста решить кросворд 1 геометрическая фигура 2один из видов четырехугольников 3прибор для измерения кглов 4сторона грани паралелепипеда 5величина 6 знак математическогодействия 7еденица измерения времени ...
Математика
Помогите пожалуйста решить кросворд 1 геометрическая фигура 2один из видов четырехугольников 3прибор для измерения кглов 4сторона грани паралелепипеда 5величина 6 знак математическогодействия 7еденица измерения времени 8 еденицаизмериния площади 9 результат вычитания я
Ответ(ы):
Гость:
1) 2) квадрат 3) транспортир 4) ребно 5) об ем 6) минус 7) секунда 8) ар 9) разность
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