Помогите пожалуйста решить пример по действиям 475 +3485(4745*3+2495) очень срочно надо пж
Математика
Помогите пожалуйста решить пример по действиям 475 +3485(4745*3+2495) очень срочно надо пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.делаем умножение в скобке 475+3485(14235+2495) 2.считаем скобки 475+3485*16730 3.умножение. 475+58304050 4.сложение 475+58304050=58304525
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