Помогите пожалуйста решить уравнение 64-c = 18 + 14
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение 64-c = 18 + 14
Ответ(ы):
Гость:
18+14 = 32 64-с = 32 с = 64-32 с = 32
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