Помогите, пожалуйста, решить уравнения, задания на картинке прикреплены. Хотя бы одно из этих!

Алгебра

Помогите, пожалуйста, решить уравнения, задания на картинке прикреплены. Хотя бы одно из этих!

Автор: Гость