Помогите, пожалуйста, решить уравнения, задания на картинке прикреплены. Хотя бы одно из этих!
Алгебра
Помогите, пожалуйста, решить уравнения, задания на картинке прикреплены. Хотя бы одно из этих!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит, х=2 явл. корнем уравнения и левая часть уравнения делится нацело на (х-2).
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