Сколько лет живут ирисы Серень и смородина

Гость: Гость:

Знаю,что смородина при обрезке старых веток может прожить до 30 лет,а то и больше+хорошие ягоды давать.А на счет ирисов затрудняюсь ответить :(Если сирень на подзолистой почве живет то может прожить от 18-25,если корнесобственная то пока не вырубишь с корнями!