Сколько лет живут ирисы Серень и смородина
Биология
Сколько лет живут ирисы Серень и смородина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаю,что смородина при обрезке старых веток может прожить до 30 лет,а то и больше+хорошие ягоды давать.А на счет ирисов затрудняюсь ответить :(Если сирень на подзолистой почве живет то может прожить от 18-25,если корнесобственная то пока не вырубишь с корнями!
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