Помогите пожалуйста с домашним заданием (1 класс)! Срочно!!! Буду очень благодарна!!! Только пожалуйста, давайте правильные ответы!!!

Математика

Помогите пожалуйста с домашним заданием (1 класс)! Срочно!!! Буду очень благодарна!!! Только пожалуйста, давайте правильные ответы!!!

Автор: Гость