Помогите пожалуйста с домашним заданием (1 класс)! Срочно!!! Буду очень благодарна!!! Только пожалуйста, давайте правильные ответы!!!
Математика
Помогите пожалуйста с домашним заданием (1 класс)! Срочно!!! Буду очень благодарна!!! Только пожалуйста, давайте правильные ответы!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ просто это как 5+2=7 надеюсь ты понел
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