Расставить коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель и восс??ановитель: Zn+H2SO4=ZnSO4+S+H20
Химия
Расставить коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель и восс??ановитель: Zn+H2SO4=ZnSO4+S+H20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3Zn + 4H2SO4 = 3ZnSO4 + S + 4H2OZn(0) -2e = Zn(+2) 3 в-ль, ок-иеS(+6) +6e = S(0) 1 ок-ль, в-ие
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