Расставить коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель и восс??ановитель: Zn+H2SO4=ZnSO4+S+H20

Химия
Расставить коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель и восс??ановитель: Zn+H2SO4=ZnSO4+S+H20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3Zn + 4H2SO4 = 3ZnSO4 + S + 4H2OZn(0) -2e = Zn(+2)  3  в-ль, ок-иеS(+6) +6e = S(0)     1  ок-ль, в-ие

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