Помогите пожалуйста с задачей:Два прямоугольника имеют одинаковую площадь , равн??ю 96 см 2.Длина первого прямоугольника 16 см, его ширина на 2 см больше ширины второго прямоугольника. Найди длину и ширину второго прямоугольника.
Математика
Помогите пожалуйста с задачей:Два прямоугольника имеют одинаковую площадь , равн??ю 96 см 2.Длина первого прямоугольника 16 см, его ширина на 2 см больше ширины второго прямоугольника. Найди длину и ширину второго прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь =96 и равна произведению сторон. Для первого прямоугольника:16*х=96(х это ширина) х=6 По условию ширина первого прямоугольника на 2 больше чем у второго прямоугольника , значит , у второго прямоугольника ширина равна6-2=4 И площадь равна 4*у=96(у это длина второго прямоугольника ) у=24 ответ: длина 26 , ширина 4
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