При каких условиях выполняется закон сохранения электрического заряда?

Физика
При каких условиях выполняется закон сохранения электрического заряда?
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