Помогите пожалуйста сделать 1 и 4.
Алгебра
Помогите пожалуйста сделать 1 и 4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)преобразуем: (х²-2х+1)+(9у²+6у+1)=0 (х-1)²+(3у+1)²=0 (х-1)²= - (3у+1)² х-1=0 х=1 3у+1=0 у= -1/3 (1, 1/3)
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