Помогите пожалуйста сделать тест "Химический состав клетки.Биополимеры" умоляю!! ;(

Гость: Гость:

Первый файл. 1.-б) ; 2.-в) ; 3.-в) ; 4.- е) ; 5.-а) ; 6.-в) ; 7.-е) ; 8.-в) ; 9.-а) ; второй файл. 10).-в) ; 11).-б) ; 12).-б) ; 13).- б) ; 14.-в) ; 15.-г) ; Часть В. 1. 2 типа,это ДНК и РНК,эти биополимеры состоят из мономеров-нуклеотидов ; 2. Каждый нуклеотид состоит из трех компонентов: азотистое основание,сахар-пентоза,остаток фосфорной кислоты,в состав ДНК входят нуклеотиды: тимидиловый нуклеотид,цитидиловый,уридиловый,адениловый ; 3. В состав РНК водят нуклеотиды: тимидиловый,адениловый,уридиловый,цитидиловый ; 4. АТФ-это мононуклеотид,имеющий три макроэргические связи ; 5. Речь идет о витаминах ; 6. Гидрофобные и гидрофильные. 2. Исходя из принципа комплементарности( принципа пространственного и химического соответствия,А=Т,Г≡Ц) : ТТА-ГГЦ-АЦЦ-ГАТ-ГГГ- ТАЦ- ЦГТ. 3. Тут тоже с учетом принципа комплементарности: А=Т,Г≡Ц. Если аденина 20%,то и тимина 20%,в сумме их 40%,значит гуанина: 100%-(20%+20%)=60%,но так как гуанин комплементарен цитозину,то его процентная масса 30%,значит цитидиловых нуклеотидов от общего количества 30% , а количество=300. Ответ: в). 4. Тут только два(2) верно. Часть С. 1. Белки-это линейные,нерегулярные биополимеры,мономерами которых являются аминокислоты,соединенные пептидными связями. Строение. Белок-имеет в своей структуре более 50 аминокислот,связанных пептидной связью. Здесь нужно сказать об уровнях структурной организации. Что белки имеют:первичную,вторичную(альфа спираль или бета складчатая структура),третичную(глобулярная),четверичная(олигомерные белки). Функции. 1. Строительная(строят биомембраны,коллаген и эластин входят в состав соединительной ткани(сухожилия,связки,хрящи,перепонки,кости),кератин-строит ногти ,волосы) ; 2. Ферментативная(каталитическая) ; 3. Двигательная( актин и миозин мышщ,тубулин в жгутика,ресничках,нитях веретена деления при расхождении хромосом) ; 4. Защитная. Антитела(иммуноглобулины)- они входят в состав белков плазмы крови и тканей,защищают организм от генетически чужеродного материала: вирусов,болезнетворных бактерий) ,белки свертывания крови: протромбин,фибриноген( образуют тромбоз сосудов,защита организма от кровопотери), бактерицидное вещество лизоцим входит в состав слюны. 5. Транспортная. Это гемоглобин,белки плазмы крови,натрий-калиевый насос. 6. Регуляторная- гормоны инсулин,самототропин,адренокортикотропный. 7. Рецепторная. Белки клеточной мембраны являются рецепторами для гормонов,медиаторов,рецепторы палочек и колбочек сетчатки(родопсин,йодопсин),мембранные белки обонятельных и вкусовых рецепторных клеток. 8. Хромопротеид хлорофилл-обеспечение фотосинтеза. 9. Белки мембраны определяют антигенные св-ва клетки. 10. Белки создают онкотическое давление-задерживают воду в сосудах,способствуют ее резорбции из тканей. 11. Питательная. Белки яйцевого кокана,белки яиц птиц,рептилий,молока. 12. Энергетическая. При распаде выделяется энергия,1г=4,2ккал или 17,6кДж. 2. РНК. Строение. В своем состве содержит: адениловый,уридиловый,гуниловый,цитидиловый нуклеотиды. Функции. Основные ее две функции это: 1. Принимает участие в реализации наследственной информации т.е. в синтезе белка(процесс транскрипции и трансляции), 2. Хранит наследственную информацию у некоторых вирусов,например: гриппа,краснухи,свинки,клещевого энцефалита,полиомиелита,онкологических заболеваний,СПИДа,кори. Остальные ее функции,которые вряд ли спросят: участие в репликации ДНК (праймеры),обратная транскрипция,ферментативная активность РНК-рибозим,т.е. рнк и каталитическую функцию выполняет,самопроизвольный процессинг. 3. Углеводы,липиды. У обоих энергетическая функция,у липидов калорический коэффициент -38,8кДж,углеводы-17,6кДж,строительная(пластическая) у липидов в состав биомембраны входят,у углеводов тоже,входят в состав мембраны и формируют гликокаликс,но данную функцию углеводов(если будете сдавать егэ) составители этих егэ привязали к сигнальной. Можно это соотнести к тому что углеводы благодаря своему присутствию на мембране усиливают антигенные свойства клетки т.е. узнавание. А вообще строительная углеводов это: муреин прокарит,хитиновые покровы членистоногих,в составе клеточной стенки гриба хитин,целлюлоза растений,сложные полисахариды строят основное вещество соединительной ткани. Защитная функция. Липиды(подкожный жир у животных,подкожная жировая клетчатка у человека) как амортизатор,углеводы это слизь,таже клеточная стенка у грибов,растений тоже защитная,и хитин в покровах (панцирь ракообразных) тож защитная. Также обоим присуща резервная функция,т.е. депонируются. Липиды(например жировое тело насекомых,подкожный жир,горб верблюда(эндогенная вода)); у человека это сальник,жировые капсулы внутренних органов,подкожная жировая клетчатка,у растений в зародыше семян ; углеводы это крахмал у растений и гликоген у животных. Отдельные функции. Жиры,жировые депо также выполняют теплоизоляционную функцию в отличии от углеводов,удерживают водоплавающих на плаву,растворяют жирорастворимые витамины.