Помогите пожалуйста. сделать звука буквенный разбор слов: мышь, речь.

Русский язык
Помогите пожалуйста. сделать звука буквенный разбор слов: мышь, речь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мышь (мыш) - 1 слог м (м) - согл., тверд. парн, звон. непарн. ы (ы) - глас., удар. ш (ш) - согл., тверд непарн, звон. непарн ь (-) ____________________________________ 4б, 3 зв
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