Объясните кратко и понятно. Чем отличается ценностная культура от антропологической?

Обществознание
Объясните кратко и понятно. Чем отличается ценностная культура от антропологической?
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Гость:
Ценностная культура - культурные ценности. Произведения искусства, литературы, музыки и т.д. 
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