Помогите пожалуйста сложить два предложен складно сурядне .складно підрядне
Українська мова
Помогите пожалуйста сложить два предложен складно сурядне .складно підрядне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Дощ пройшов - сонечко виглянуло, з’явилася веселка. 2. Хто рано прокидається, той більше встигає.
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