Помогите, пожалуйста сочинить басню. срочно!!!

Гость: Гость:

Идёт лиса по лесу и видит, что в сетях охотников заяц попался.Заяц просит лису о помощи. -Помоги мне сестрица-лисица!Поймали меня охотники...Я тебе потом долг отплачу! Лиса не обращая внимания пошла дальше.Идёт, идёт и видит белку которая запуталась в листьях.Белка просит лису о помощи. -Сестрица-лисица!Помоги мне, я тебе долг отплачу! Лиса снова не обратив внимание пошла дальше.Видит медведь в капкан попался.Медведь просит лису о помощи. -Сестрица-лисица!Помоги мне!В капкан попался...Я тебе потом долг отплочу! -Не буду я тебе помогать медведь! Медведь разозлился и пришиб лису лапой.Прибижали заяц с белкой и говорят. -Не хотела ты нам помогать Сестрица-лисица!