Помогите пожалуйста составить сообщение ободном географическом объекте

География
Помогите пожалуйста составить сообщение ободном географическом объекте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сообщение о любом географическом объекте - об озере Байкал. Байка́л (бур. Байгал далай, Байгал нуур) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды. Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны, бо́льшая часть видов животных эндемична. Местные жители и многие в России традиционно называют Байкал морем.
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