Помогите пожалуйста.... Социальный конфликт между администрацией предприятия и р??ботниками по поводу графика работы и выплаты зарплаты можно отнести к конфликту: 1)трудовому 2)культурному 3)политическому 4)межличностному

Обществознание

Помогите пожалуйста.... Социальный конфликт между администрацией предприятия и р??ботниками по поводу графика работы и выплаты зарплаты можно отнести к конфликту: 1)трудовому 2)культурному 3)политическому 4)межличностному

Автор: Гость