Помогите пожалуйста.... Социальный конфликт между администрацией предприятия и р??ботниками по поводу графика работы и выплаты зарплаты можно отнести к конфликту: 1)трудовому 2)культурному 3)политическому 4)межличностному
Обществознание
Помогите пожалуйста.... Социальный конфликт между администрацией предприятия и р??ботниками по поводу графика работы и выплаты зарплаты можно отнести к конфликту: 1)трудовому 2)культурному 3)политическому 4)межличностному
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: трудовой конфликт.
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