ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! СРОЧНО НУЖНО!! Плауны-в природе,для человека Хвощи-в прир??де,для человека Папоротник-в природе.для человека
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! СРОЧНО НУЖНО!! Плауны-в природе,для человека Хвощи-в прир??де,для человека Папоротник-в природе.для человека
Ответ(ы):
Гость:
Прочти в интернете про эти растения. хотя про это должно говориться в учебнике.
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