ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! СРОЧНО НУЖНО!! Плауны-в природе,для человека Хвощи-в прир??де,для человека Папоротник-в природе.для человека

Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! СРОЧНО НУЖНО!! Плауны-в природе,для человека Хвощи-в прир??де,для человека Папоротник-в природе.для человека
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прочти в интернете про эти растения. хотя про это должно говориться в учебнике.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Какие исторические источники можно найти в земле.
Ответить
Русский язык
Прочитай и запиши текст. найди в предложениях главные члены укажи число лицо или род частей речи которыми они выражены книги помогают обрести верны...
Ответить
Химия
Пожалуйста помогите эту задачу
Ответить
Геометрия
Найдите градусную меру каждого из углов образовавшихся при пересечении прямых третьей прямой если:а) сумма двух соответственных углов равны 270 гра...
Ответить
География
Какой город имеет координаты 65 с.ш. и 41 в.д.
Ответить