Помогите, пожалуйста!! Упростите выражение (X^14)^4*X^7 / X^60 и решите, если Х=4

Алгебра

Помогите, пожалуйста!! Упростите выражение (X^14)^4*X^7 / X^60 и решите, если Х=4

Автор: Гость