Помогите, пожалуйста!! Упростите выражение (X^14)^4*X^7 / X^60 и решите, если Х=4
Алгебра
Помогите, пожалуйста!! Упростите выражение (X^14)^4*X^7 / X^60 и решите, если Х=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x^14)^4*x^7/x^60=x^63/x^60=x^3 x^3 при х=4 х=64
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